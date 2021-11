Por:O Liberal 14.11.21 10h51 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A jovem Núbia Silva Ferreira, de 25 anos, foi morta na madrugada deste domingo, 14, em Tailândia, município no nordeste paraense. A vítima foi achada despida com ferimentos causados por facadas, espancamento e sinais de violência sexual.

Núbia Ferreira (Redes sociais) – A vítima foi achada despida com ferimentos causados por facadas, espancamento e sinais e estupro Em Tailândia, jovem de 25 anos é encontrada morta com sinais de espancamento e violência sexual

