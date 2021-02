Estadual e Federal: área da Segurança vai preencher 4 mil postos no Pará e no Brasil

Mesmo com oferta de vagas apenas no Pará, certame da Polícia Civil atrai candidatos de todo País (Foto| Leandro Santana/Ascompa)

Dentro de dois meses serão realizadas as provas para ingresso nas polícias Federal (PF), Rodoviária Federal (PRF) e Civil do Pará (PCPA). Juntos, os três concursos públicos somam um total de 4.088 vagas com faixa salarial que vai de R$ 6.893,57 a R$ 23.692,73, dependendo do cargo a ser disputado nestas instituições.

As inscrições para o concurso da Polícia Civil do Pará podem ser feitas até a próxima quinta-feira (4) através do site www.institutoaocp.org.br. A taxa é de R$ 70 para quem vai disputar os cargos de investigador, escrivão e papiloscopista. Quem pleiteia o cargo de delegado vai pagar uma taxa de R$ 140, sendo exigida formação em nível superior em Direito.

Quanto aos concursos para a PF e PRF, o prazo de inscrições encerra no dia 9 de fevereiro para a Polícia Federal e 12 de fevereiro para a Polícia Rodoviária Federal. Os candidatos devem acessar o site www.cebraspe.org.br para se cadastrarem no certame.

Para a PF, as vagas ofertadas são para os cargos de agentes, escrivão, papiloscopista e delegado. As taxas de inscrição estão no valor de R$ 250 para quem vai concorrer a vaga de delegado e R$ 180 para os demais cargos. Quanto ao cargo de policial rodoviário federal, o valor da taxa é de R$ 180.

NACIONAL

O coordenador do curso Hertz, Waldomario Melo, que mantém 25 turmas preparatórias para concursos públicos, destacou que, mesmo ofertando vagas somente para o Estado do Pará, o certame da PC pode ser considerado de amplitude nacional. “É certo que virão pessoas de outros Estados fazer a prova, pleitear uma vaga aqui. São candidatos e candidatas que estão estudando, se preparando, há meses, anos. Pessoas com alto nível de preparo”, ressaltou.

No cursinho dele, além das turmas de aula presenciais, tem ainda quem está assistindo as aulas on-line. Waldomario chamou a atenção para o calendário de provas – que irão coincidir. No dia 21 de março, por exemplo, serão aplicadas as provas para a Polícia Federal e para o cargo de delegado na Polícia Civil do Pará. “Uma semana depois, no dia 28 de março, serão feitas as provas para a PRF e para os cargos de escrivão, papiloscopista e investigador da PC”, pontuou.

EXERCÍCIOS

Nesta reta final de preparação, o professor orienta que os concurseiros busquem fazer mais exercícios. “Para quem já vem estudando, é hora de exercitar bastante a teoria. Focar nos cadernos de exercícios e nas atividades. Para quem for começar a estudar agora, o tempo é curto, mas ainda é possível aprender a teoria”, comentou Waldomario Melo. “A chance de aprovação existe, mas vai depender do foco da pessoa, do estado emocional e da dedicação”, acrescentou.

Questionado sobre a procura pelos concursos na área policial, ele avalia que existem grupos de pessoas dedicadas a este segmento, mas que hoje os candidatos estão mais interessados em ingressar no serviço público. “Está em jogo a estabilidade e alguns benefícios. Várias portas e possibilidade se abrem quando você passa numconcurso público”, frisou.

Fonte:

Diário do Pará

