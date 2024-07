MACABRO! Homem é preso após roubar ossadas humana para colocar em feijão

A ação criminosa foi descoberta após denúncias de moradores sobre o desaparecimento de ossadas no cemitério. Um boletim de ocorrência foi registrado na 21ª Delegacia Territorial. | FOTO: Reprodução

Israel dos Santos Assis, conhecido como “Pinguim”, foi preso em flagrante após desenterrar restos mortais de um cemitério em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (BA). Ele alegou que iria usar os ossos no preparo de um feijão. O caso aconteceu na última terça-feira (23), segundo o Blog do Valente.

A ação criminosa foi descoberta após denúncias de moradores sobre o desaparecimento de ossadas no cemitério. Um boletim de ocorrência foi registrado na 21ª Delegacia Territorial, e as investigações levaram à localização das ossadas, encontradas em um saco plástico no manguezal. Israel guiou os policiais até o local.

Em depoimento, o homem afirmou que as ossadas seriam entregues em Salvador para a realização de rituais. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça da Bahia. A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar possíveis envolvidos e entender o contexto completo do crime.

