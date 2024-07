Jovem que esquartejou amigo por forçar sexo fez curso online de necropsia e usou facas de cozinha em GO

Momento em que o jovem é preso após cometer o assassinato – Foto: Reprodução

Um jovem de 21 anos confessou ter matado um homem de 58 anos e afirmou, durante interrogatório, que usou facas de cozinha para esquartejar o corpo. Ele mencionou ter feito um curso online de necropsia, em que aprendeu sobre anatomia humana, o que o ajudou a saber onde fazer os cortes no corpo da vítima.

O crime ocorreu na quarta-feira (24), no Setor Jardim Santo Antônio, em Goiânia. O jovem relatou à polícia que usou uma faca de serra e uma de lâmina lisa no banheiro da casa para evitar o cheiro de sangue. Em depoimento, ele disse que matou a vítima porque esta tentou abusar dele, alegando legítima defesa. O rapaz afirmou que repetiria o ato “para defender sua honra”.

A Defensoria Pública do Estado de Goiás informou que representou o jovem durante a audiência de custódia e que o processo criminal será iniciado em breve. A chefe da vítima encontrou o jovem sozinho na casa e acionou a polícia ao perceber atitudes suspeitas. A Polícia Militar encontrou o corpo esquartejado debaixo de uma cama e itens ensanguentados na geladeira.

Fonte: Diário do Centro do mundo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2024/16:23:24

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

