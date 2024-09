Madeireiros são presos e serraria clandestina é fechada em unidade de conservação no Marajó | PA

Serraria clandestina funcionava em Unidade de Conservação, no Marajó — Foto: Foto: Divulgação

Equipamentos como maquinários, motosserras e armas foram apreendidos.

Uma serraria clandestina, que funcionava em uma Unidade de Conservação em Melgaço, no Arquipélado do Marajó, foi identificada pela Polícia Civil, por meio da operação “Water Wood”, deflagrada na quinta-feira (19).

A ação foi realizada após um levantamento de informações que indicava a ocorrência de danos à Reserva Extrativista Gurupá-Melgaço, uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável.

A equipe da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Flora se deslocou até a zona rural para localizar e identificar suspeitos. Durante a operação, os policiais chegaram a um ponto de remessa de madeira beneficiada, que estava sendo enviada sem a devida documentação para outros municípios.

Após avançarem cerca de 10 quilômetros pela mata, encontraram uma serraria clandestina dentro da reserva.

No local, foram identificados maquinários para o beneficiamento da madeira, que era transportada por barcos para cidades de Abaetetuba, Igarapé-Miri e Moju. A equipe encontrou ainda dois tratores usados para arrastar toras de árvores, um caminhão, motosserras, madeiras e espingardas.

O responsável pela serraria e um ajudante, que realizava o transporte das cargas, foram presos. A operação também resultou na apreensão de uma embarcação que transportava 50m³ de madeira serrada, cuja prisão do condutor foi realizada.

Os dois primeiros detidos foram autuados em flagrante pelos crimes de danos à unidade de conservação, posse ilegal de arma de fogo, uso de motosserra e transporte ilegal de madeira. O terceiro envolvido foi autuado por transportar produto florestal sem licença válida. Todos foram conduzidos à cidade de Portel.

