Área de desmatamento ilegal equivalente a 250 campos de futebol é embargada no Pará

Operação Amazônia Viva interdita área de desmatamento ilegal equivalente a 250 campos de futebol em Moju, no Pará. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Responsável por coordenar a atividade ilegal foi preso e pagou fiança de R$17 mil. Dono da fazenda não foi localizado.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou nesta segunda o balanço da quinta fase da operação Amazônia Viva, iniciada na última quinta (22).

A operação encontrou uma área equivalente a 250 campos de futebol, que foi desmatada em fazenda na área rural de Moju, nordeste do Pará. A propriedade foi embargada e 175 metros cúbicos de madeira em tora foram apreendidos, além de oito motosserras.

Dez homens usavam motosserras para derrubar as árvores. O equipamento erguido na floresta para abrigar o grupo foi destruído pelos fiscais.

Segundo o cabo da Polícia Militar Cezar Leal, os homens não reagiram no momento da abordagem. “Eles não reagiram de forma agressiva quando chegamos e obedeceram à ordem para parar os cortes”.

Um homem responsável por coordenar a atividade ilegal foi preso e pagou fiança de R$17 mil, mas deve continuar a responder processo na Justiça pelo crime ambiental.

Já o dono da fazenda ainda não foi localizado pela Polícia. Ele também deve responder judicialmente.

O trabalho da Força Estadual de Combate ao Desmatamento está concentrado nos municípios de Senador José Porfírio, Moju, Tailândia, Pacajá, Novo Progresso e São Félix do Xingu. A equipe é formada por 15 profissionais, incluindo policiais civis, militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Corpo de Bombeiros Militar, servidores do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e fiscais da Semas.

Operação Amazônia Viva em Moju, no Pará — Foto: Reprodução / Agência Pará

Por G1 PA — Belém

