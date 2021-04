Mãe denuncia negligência médica após morte de bebê no hospital municipal de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A direção do hospital Municipal ressalta que seguiu todos os protocolo determinado pelo ministério da saúde, como podemos observar no prontuário da paciente, e que está prestando todos apoio psicológico a família.

Deuzirene de Araújo Souza, de 23 anos, se diz inconformada com o atendimento que recebeu durante um parto no Hospital Municipal de Novo Progresso.

Imagem ultrassom mostra normalidade na gestação (foto:reprodução) – Deuzirene de Araújo Souza acredita que foi vítima de um erro médico durante o parto do filho no Hospital Municipal de Novo Progresso-PA.

