Santarém fecha 2019 com a quinta maior frota de veículos do Estado

(Foto: Cristino Martins/Arquivo/Agência Pará) – O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), órgão federal ligado ao Ministério da Infraestrutura, disponibilizou na última sexta-feira (3) dados do mês de novembro, que apontam que o município de Santarém, no oeste paraense, fechou o ano com a quinta maior frota de veículos do Estado, com 107.300 carros e motos nas ruas.

O município só perde para Belém, que fechou o ano com 467.960, seguido de Ananindeua, com 145.700 veículos, e Marabá, com 121.300.

Em Parauapebas, o ritmo continua normal, com 100 mil veículos, porém, em dois anos e meio, a cidade poderá ultrapassar Santarém em número de carros e motos. Tudo porque o número de emplacamentos mensais em Santarém é de 404, já em Parauapebas é de 606 novo veículos.

Depois de Santarém, a maior frota de veículos fica na cidade de Itaituba, com 44.964, seguido por Novo Progresso com 15.623.

