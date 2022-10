Homem é esfaqueado durante assalto em Itaituba(PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O criminoso foi conduzido para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para que os procedimentos legais cabíveis fossem realizados. (Com informações do Portal Giro).

Após o crime, o assaltante se evadiu do local levando o celular de Francisco. Um popular que presenciou o roubo, afirma que ainda conseguiu desferir um golpe com um pedaço de madeira na cabeça do criminoso, que foi localizado logo depois, em uma residência na 36ª rua, aparentemente sob o efeito de entorpecentes.

(Foto: Reprodução) – Na manhã deste sábado (08), por volta de 8h, um homem, identificado como Francisco Nunes, de 41 anos, recebeu um golpe de arma branca, uma faca, durante um assalto na 35ª rua do bairro Santo Antônio, em Itaituba, sudoeste do Pará.

