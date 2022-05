Mãe e filha são executadas a tiros em Altamira

(Foto: Frederico Vincentini) – O crime foi registrado na noite de terça-feira (10), no bairro Jardim Independente ll, em Altamira, cidade do sudoeste do Pará.

A polícia foi acionada por moradores depois que criminosos atiraram contra mãe e filha no meio da rua Anfrísio Nunes. Os bombeiros ainda chegaram a ser acionados, mas as vítimas já estavam mortas.

O crime assustou os moradores do bairro, já que essa não foi a primeira vez que a família foi alvo de atiradores. No dia 05 de abril, Luana da Silva sofreu uma tentativa de homicídio e foi encaminhada ao Hospital Regional Público da Transamazônica com duas perfurações.

“Ela ainda está em coma no Regional e agora mataram a mãe e a irmã.”, detalhou uma testemunha.

A jovem seria usuária de entorpecentes. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o duplo homicídio. Nenhum suspeito foi preso, só nos últimos 10 dias Altamira registrou 6 homicídios. Destes, 5 foram na área urbana e 1 na área rural.

Ainda segundo a polícia, existe uma disputa de território por venda de entorpecentes, a investigação vai mostrar se as mortes têm relação com o comércio de drogas. Denúncias podem ser feitas ao 181 ou 190. (As informações são do Confirma Notícias)

Jornal Folha do Progresso em 11/05/2022/16:19:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...