Salário de auxiliar de serviços gerais em município do Pará passa dos R$ 15 mil; caso é apurado

“Quero deixar claro que não aceito e não compactuo com isso. Quando recebi essa informação, acionei imediatamente o nosso jurídico e determinei que fosse aberto um Processo Administrativo Disciplinar”, declarou. “Após a apuração dos fatos as providências serão tomadas”, disse o gestor.

Em vídeo para a redação integrada do portal OLiberal.com o prefeito do município de Oriximiná, Argemiro Diniz, disse que já tomou providências sobre o fato.

O salário de um servidor público da prefeitura municipal de Oriximiná tem chamado a atenção nas redes sociais. De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura, um auxiliar de serviços gerais com contrato temporário está recebendo o salário bruto de R$ 15.271,20 por mês. Além de ser um dos salários mais altos da região, chama a atenção o reajuste que ele teve nos dois últimos meses.

