Polícia Federal prende no RJ homem foragido há 3 anos no Pará por crimes de fraudes contra o INSS

Prisão de foragido no Pará ocorreu no Rio de Janeiro — Foto: PF/Divulgação

Prisão ocorreu quando foragido de 47 anos estava no trabalho. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Um homem que estava foragido há três anos no Pará por envolvimento em uma quadrilha responsável por fraudes contra INSS foi preso no Rio de Janeiro na terça-feira (10). (As informações são do g1 Pará).

A prisão do foragido de 47 anos ocorreu no bairro de Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio de Janeiro, quando ele estava no local de trabalho, não detalhado pela PF.

O mandado de prisão dele foi expedido pela 3ª Vara Federal do Estado do Pará. Segundo a Polícia Federal, ele já foi condenado após a Operação Flagelo, deflagrada ela PF no Pará em 2008. A investigação apontou desvio de R$ 50 milhões dos cofres públicos.

A identidade do preso e detalhes sobre a operação de prisão não foram reveladas. Ele foi encaminhado ao sistema prisional do Rio e a PF não detalhou se haverá ou não transferência ao Pará.

Jornal Folha do Progresso em 11/05/2022/16:54:27

