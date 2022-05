Motociclista morre em acidente de trânsito; vítima usava o celular enquanto pilotava

Henrique morava em Paraupebas e seguia pela Rodovia Faruk Salmen, quando sofreu o acidente. (Foto:Reprodução)

Henrique Lopes Veloso perdeu o controle da moto depois de atender o celular

O motociclista Henrique Lopes Veloso morreu em um acidente na noite de segunda-feira (9), na Rodovia Faruk Salmen, em Parauapebas. Ele teria perdido o controle da moto depois de atingir um dos tachões – conhecidos popularmente como “olho de gato” ou “tartarugas” – que ficam na pista. Henrique usava o celular enquanto pilotava. (As informações são do portal Correio de Carajás).

Henrique pilotava uma motocicleta Honda POP vermelha e, ao chegar à rotatória, próximo a um posto de combustível, teria atendido o celular. Com a distração, acabou atingindo a “tartaruga” da pista e perdendo o controle do veículo.

Ainda com vida, em estado grave, Henrique chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos. Ele teve fraturas no fêmur direito e na clavícula esquerda.

Henrique morava na cidade de Parauapebas em função do trabalho. A sua mãe, moradora de Itupiranga (PA), recebeu a notícia do falecimento por parte do patrão do filho e se dirigiu ao município para realizar o reconhecimento do corpo junto ao Instituto Médico Legal (IML).

A atitude de Henrique antes do acidente – atender o celular na direção do veículo – é uma infração gravíssima, segundo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), marcando sete pontos na CNH e gerando uma multa de R$ 293,47. Além disso, usar o celular enquanto dirige já é a terceira maior causa de acidentes de trânsito, com morte, no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet).

