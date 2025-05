Vazamento de combustível cancela decolagem e provoca evacuação de voo no Pará

(Foto: Reprodução) – Voo estava prestes a sair da capital paraense, com destino a Campinas, em São Paulo, e precisou ser atrasado por questão de segurança na tarde desta quarta-feira, 7

Um vazamento de combustível atrasou um voo da Azul saindo de Belém com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. Vídeos mostram o momento em que passageiros foram evacuados do voo e equipes trabalhavam para retirar o óleo da pista.

O atraso foi na tarde desta quarta-feira (7), segundo a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém.

Os passageiros já estavam dentro da aeronave no momento do incidente. Todos tiveram que desembarcar e foram levados novamente ao terminal. O óleo havia se espalhado pela pista de decolagem.

Segundo a NOA, as equipes da “Seção Contraincêndio” do aeródromo imediatamente atuaram na contenção e mitigação dos riscos, adotando protocolos, o que inclui o isolamento da área e a limpeza do produto inflamável.

Após a resolução completa da situação, os passageiros puderam embarcar com segurança, de acordo com a NOA.

O voo afetado decolou às 16h desta quarta-feira (07). Depois disso, as operações no Aeroporto Internacional de Belém voltaram à normalidade.

Em nota, a Azul informou que o voo AD2640 (Belém-Viracopos) decolou com atraso devido a questões técnicas. Após a resolução, o voo seguiu normalmente para Viracopos.

A companhia disse, ainda que, “os clientes impactados receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)”. A Azul afirmou também que “lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial da companhia”.

