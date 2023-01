Camionete de produtor rural desaparecido de Alta Floresta (MT) é encontrada em Novo Progresso-PA

(Foto:Via WhatsApp) – O agropecuarista Valdir Lanza de Moura, 54 anos, desapareceu de Alta Floresta, no dia 6 de janeiro de 2023. Familiares dele divulgaram nas redes sociais, que ele dirigia uma caminhonete Hilux ano 2022, cor prata, placas RRP8H27. O veículo foi encontrado abandonado nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, em uma vicinal em Novo Progresso-PA.

Conforme informação da polícia, um morador do entorno da vicinal avistou o veículo abandonado nas proximidades da propriedade rural, que fica na vicinal Celeste em seguida avisou a polícia.

A camionete encontrada tem a placa RRP8H27, ano e modelo idêntico a do pecuarista, ela estava abandonada em local de difícil acesso, foi necessário ajuda de máquinas da prefeitura para resgate. O veículo foi encaminhado para delegacia de polícia de Novo Progresso, onde deve ser periciado.

Pecuarista continua desaparecido

Onde está Valdir Lanza?. A pergunta é feita em toda a região de Alta Floresta, em busca de encontrar o produtor rural de 54 anos que está desaparecido desde o último dia 6/01. Morador de Alta Floresta e com familiares espalhados em outras cidades como Paranaíta e Sinop, Valdir Santin, assim também conhecido, estava de caminhonete Hilux prata que foi encontrada em Novo Progresso no estado do Pará.

Valdir foi visto pela ultima vez usando calça jeans, tênis escuro e camiseta polo branca, quando passou em frente a uma choperia que sempre frequentou. Falou por telefone com o filho mais novo por volta das 19:30 horas do dia 6 de janeiro. Iria busca-lo depois das 21 horas, mas quando a ex-mulher e demais familiares entraram em contato o telefone dele já estava fora de área.

Leia mais:Agropecuarista de Alta Floresta (MT) desaparece e caminhonete dele é vista em pedágio, dirigida por homem desconhecido

Celular

O aparelho foi encontrado depois que o caso foi registrado como pessoa desaparecida. Uma filha contou que o celular foi encontrado às margens da Rodovia MT-320, região de Carlinda, próximo ao Distrito Del Rey, sentido Nova Canaã do Norte. Mas o aparelho estava formatado ou todos os dados foram apagados.

Família faz buscas

Mas num trabalho paralelo à família que está nas buscas desde o domingo, conseguiu vídeos e imagens de onde a caminhonete teria passado. E nesta sexta-feira, com apoio do Corpo de Bombeiros, cão farejador e também da Polícia, filhas, ex-mulher, genro, amigos e outros conhecidos foram para uma busca aprofundada na MT-325, sentido Alta Floresta ao Rio Teles Pires pela estrada do Porto de Areia, que vai até o Rio Teles Pires. “A caminhonete veio nessa estrada e só voltou depois de uma hora e meia”, confidenciou um familiar.

“Filha implora para encontrar o pai

“Por favor, falem onde está o meu pai. Já são mais de sete dias. A família está sofrendo muito. Não aguentamos mais. Devolvam meu pai, pelo amor de Deus”, desabafou uma filha acreditando que Valdir pode ter sido alvo de uma emboscada, roubado e deixado amarrado em algum ponto. “Por favor, digam onde está, liguem para a polícia”, acrescentou a mulher.

A informações apuradas pelo Jornal Folha do Progresso que suspeito flagrado por câmeras de segurança de rodovias no Mato Grosso, pode estar na região de Novo Progresso. O sumiço do pecuarista ainda é mistério.

A Polícia Civil faz uma investigação, mas mantém informações em sigilo.

O Jornal Folha do Progresso disponibiliza o número (93) 984046835 para denúncias sob sigilo absoluto.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/01/2023/07:34:26

