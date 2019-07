Mãe faz abaixo-assinado para filha jogar campeonato depois que foi proibida por ser menina

(Foto: Renata Rodrigues/ Arquivo pessoal)-Clara Rodrigues, de 10 anos, é a goleira do time de futsal. Organização não aceitou a inscrição da menina no evento, que será realizado em Santa Catarina.

Depois de ver a filha Clara, de 10 anos, ser proibida de participar de um campeonato nacional de futsal com seu time por ser menina, a autônoma Renata Rodrigues decidiu fazer o abaixo-assinado “Deixem as meninas jogarem em todos os campeonatos” . A petição popular, que já tem mais de 2 mil assinaturas, tem o objetivo de mobilizar a organização do evento, que será realizado de 23 a 27 de julho em Santa Catarina.

“A gente pode até não conseguir, mas vai lutar até o fim. Ela faz parte do time, se esforça, se dedica, já enfrentou preconceitos quando começou no time dos meninos, chamavam ela de ‘viadinha’. Eu sei o potencial dela e também sei a força que ela tem, sempre engolindo tudo em prol do sonho dela de jogar futebol”, afirma Renata.

A menina, que estava vendendo docinhos para poder ganhar dinheiro para viajar, ficou muito triste com a situação. “Fico muito triste porque não posso jogar no campeonato que eu tanto quis por eu ser menina. Eu faço parte do time, mas eu não posso jogar. Dou meu melhor e eu quero ir, os meninos também querem isso, tá acontecendo com várias meninas, eu continuo lutando”, falou emociona a menina Clara.