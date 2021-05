Mãe procura filho de 7 anos que desapareceu com o pai em Macapá

Silvana Pinheiro procura filho João Nogueira, de 7 anos, que desapareceu com o pai em Macapá — Foto: Divulgação

Silvana Pinheiro ganhou guarda definitiva do filho João Nogueira na justiça. Viajou até o Amapá para pegar a criança, mas registra boletim de ocorrência anunciando do desaparecimento da criança com o pai.

O menino João Ranieri Nogueira, de 7 anos, está desaparecido há sete dias, segundo a mãe, Silvana Ranieri Pinheiro. Os dois vivem em Belém e a criança desapareceu depois que passou um tempo com o pai em Macapá. O caso foi registrado do dia 14 de maio pela Polícia Civil do Amapá.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o pai da criança detinha guarda provisória há um ano e meio, morando no Amapá desde o começo do ano.

Mas, ainda segundo o boletim, depois que obteve decisão judicial para a guarda definitiva, a mãe foi até o estado para receber o filho e constatou que o pai havia fugido com a criança. Silvana Ranieri afirmou à Polícia que ele fugiu para se eximir do cumprimento da decisão judicial.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...