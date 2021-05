ICMBio – BA anuncia Processo Seletivo com 19 vagas

(Foto:Reprodução) – Seleção disponibiliza oportunidades aos profissionais de nível fundamental incompleto; confira

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) torna público o edital de um novo Processo Seletivo que visa a contratação de agentes temporários ambientais que atuarão no Parque Nacional do Pau Brasil e no Escritório do ICMBio em Porto Seguro, no estado da Bahia.

Esta seleção busca preencher 19 vagas que estão distribuídas nos seguintes setores e respectivos cargos:

Parna do Pau Brasil: Brigada de Prevenção e combate a incêndios – Nível I – Brigadista (9);

Parna do Pau Brasil: Brigada de Prevenção e combate a incêndios – Nível II – Chefe de Esquadrão (2);

Parna do Pau Brasil e Escritório do ICMBio em Porto Seguro – BA: Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial – Nível I (8).

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, é exigido que os profissionais possuam ensino fundamental incompleto. Quando contratados, os profissionais serão beneficiados com um salário mínimo e um salário mínimo e meio, acrescido de auxílios legais.

Como participar

Os interessados podem efetuar as inscrições no período de 4 a 16 de junho de 2021, presencialmente, na Sede do Parque Nacional do Pau Brasil, localizada na estrada Velha Arraial D’ajuda, Itabela Km 4,5 Vale Verde, no horário das 8h às 16h.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante teste de aptidão física e habilidade no uso de ferramentas agrícolas, prevista para ser realizada na sede do Parque Nacional do Pau Brasil, no dia 5 de julho de 2021, no horário das 8h às 12h.

Além disso, haverá análise curricular para os candidatos aprovados no processo de pré-seleção, citado acima. Vale ressaltar que este Processo Seletivo terá validade de um ano e a duração dos contratos será de seis ou 24 meses.

