Palmeiras vence o Corinthians com autoridade na Neo Química Arena e está na final do Paulistão

O Corinthians esboçou uma reação, mas Luan acertou o travessão e perdeu pênalti aos 41. Na sequência, o Palmeiras só administrou o resultado e esperou o apito final, com direito a confusão e expulsão para os dois lados. Classificação merecida do Alviverde diante de seu grande rival.

No minuto 17, quase o segundo. Patrick de Paula achou Luiz Adriano na entrada da área. O camisa 10 bateu com desvio e assustou Cassio. Aos 24, Luiz Adriano serviu Victor Luis, que acertou a trave.

O Palmeiras enfrentará São Paulo ou Mirassol na decisão. O Corinthians, eliminado no Paulistão, cumprirá tabela na Sul-Americana contra Huancayo (PER) e River Plate (URU).

O Palmeiras foi melhor que o rival fora de casa e dominou as principais ações. Depois de poupar atletas durante o Estadual, o Verdão chegou ao clássico com força máxima e comprovou a diferença técnica.

