Mãe solo, presa com fuzis, vai para casa e conselho faz “entrega” de filho

A jovem e o filho em foto postada nas redes sociais (Foto: Reprodução)

No total, a mulher levava 4 fuzis, 10 pistolas, 1 espingarda e diversos carregadores de munição.

A jovem de 28 anos presa com um arsenal na BR-262, em Bataguassu, teve a prisão domiciliar decretada nesta segunda-feira (25) durante a audiência de custódia na Polícia Federal de Três Lagoas, município que fica 324 km de Campo Grande.

No dia da prisão, a jovem viajava com o filho, um menino de 3 anos e 10 meses. Ele teve de ser levado para o acolhimento no Conselho Tutelar de Bataguassu, pois era a cidade mais próxima.

Conforme apurado pelo Campo Grande News, o pai da criança saiu da cidade de Novo Progresso, no Pará, para tentar resgatar o filho em abrigo. Apesar da viagem de 2.079 km, ele não foi autorizado a levar o menino, pois além de não ter a guarda, conselheiros apuraram que ele nunca havia convivido com a criança. Ele foi orientado a procurar a Justiça.

Com a prisão domiciliar da mãe decretada, a equipe de conselheiros de Bataguassu teve de levar o filho até a jovem, na casa dela, em Ponta Porã.

Após a audiência no fim desta manhã, a presa foi transferida para a cidade onde mora, para cumprir a decisão judicial. Ainda conforme a apuração da reportagem, a prisão domiciliar foi decidida pelo juiz depois que a mulher alegou ser mãe solo e não ter com quem deixar o filho.

O caso – Na tarde do último sábado (23), a moça foi presa em flagrante com arsenal camuflado no carro em que viajava, na BR-262, em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. O armamento seria levado para o Rio de Janeiro.

A prisão em flagrante foi feita por equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante fiscalização de rotina. Durante a verificação dos itens obrigatórios e das condições de segurança do veículo, foi notado que a carenagem interna do porta-malas estava solta. A mulher levava 4 fuzis, 10 pistolas, 1 espingarda e diversos carregadores de munição.

