Maior pedra no rim é retirada: o que é, o que causa, qual o tratamento e como prevenir o problema?

Nesta quarta-feira (14), o Exército do Sri Lanka anunciou que a maior e mais pesada pedra nos rim foi retirada no país. (Foto:EXÉRCITO DO SRI LANKAN / AFP).

Nesta quarta-feira (14), o Exército do Sri Lanka anunciou que a maior e mais pesada pedra nos rim foi retirada no país. A pedra foi retirada de um militar aposentado e tinha 13,37 centímetros, maior que a média do tamanho de um rim, que é de 10 a 12 centímetros, com 801 gramas, cerca de cinco vezes o peso de um rim masculino.

Cálculos renais ou pedras nos rins são formações endurecidas que se formam nos rins ou nas vias urinárias, resultantes do acúmulo de cristais existentes na urina. As pedras podem impedir o devido funcionamento dos rins, órgãos responsáveis por filtrar e excretar os dejetos presentes no sangue.

O que causa as pedras nos rins?

– predisposição genética;

– volume insuficiente de urina, ou urina supersaturada de sais;

– fatores ambientais, como o clima quente, exposição ao calor ou ao ar condicionado no trabalho;

– sedentarismo;;

– obesidade;

– dieta rica em proteínas e em sal;

– baixa ingestão de líquidos;

– alterações anatômicas;

– obstrução das vias urinárias;

– hiperparatireodismo (transtorno hormonal relacionado ao metabolismo do cálcio);

– imobilização prolongada;

– presença de doenças inflamatórias intestinais, como a Doença de Crohn

Quais os sintomas das pedras nos rins?

– dor muito forte, quase insuportável, que começa nas costas e se irradia para o abdômen em direção à virilha. É uma dor que se manifesta em cólicas, isto é, com um pico de dor intensa seguido de certo alívio;

– náuseas e vômitos;

– sangue na urina;

– suspensão ou diminuição do fluxo urinário;

– necessidade de urinar com mais frequência;

– infecções urinárias;

– em poucos casos, os pacientes podem não apresentar sintomas ou sentir pouca dor durante a passagem da pedra pelo canal que leva a urina do rim para a bexiga

Qual o tratamento das pedras nos rins?

O tratamento pode ser clínico, com medicamentos para o controle da dor e para auxiliar na eliminação espontânea do cálculo. Quando o cálculo não é expelido espontaneamente, podem ser necessários outros procedimentos, tais como:

– bombardeamento das pedras por ondas de choque visando à fragmentação do cálculo, o que torna sua eliminação pela urina mais fácil (litotripsia);

– cirurgia para retirar o cálculo dos rins ou do ureter após sua fragmentação (cirurgia endoscópica ou ureteroscopia).

Algumas vezes, baseado em uma extensa investigação clínica e laboratorial, é necessário o uso de medicamentos que alteram a composição da urina

Como prevenir as pedras nos rins?

A prevenção da formação dos cálculos urinários baseia-se, principalmente, em uma mudança nos hábitos de vida, especialmente:

– aumento da ingestão de água e de sucos naturais (preferencialmente os sucos cítricos, como de limão);

– diminuição do consumo de sal e de alimentos ricos em proteína animal;

– prática de atividade física regular;

– perda de peso

Recomendações

– ao perceber a possibilidade de estar eliminando um cálculo, utilizar um filtro de papel para recolhê-lo. A análise de sua composição pode orientar o médico na escolha do tratamento mais adequado;

– usar apenas medicamentos contra dor prescritos pelo médico;

– procurar atendimento médico, especialmente se tiver dores intensas nas costas ou no abdômen e sinais de sangue na urina

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2023/16:33:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...