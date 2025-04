Maior tubarão de duas cabeças é encontrado no Brasil e gera alerta

Foto Reprodução| Descoberta rara de tubarão siamês em Ilhabela revela anomalias genéticas e alerta para a saúde dos oceanos, com necessidade de ação urgente pela preservação marinha.

Apesar de os tubarões habitarem todos os oceanos do planeta, nem todas as praias são frequentadas por essas criaturas. Algumas espécies preferem águas costeiras e rasas, enquanto outras se concentram nas profundezas do mar. No entanto, quando se trata de uma espécie rara, a descoberta se torna ainda mais extraordinária, como ocorreu recentemente na praia de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

Um raro de tubarão siamês, nunca antes registrado na natureza, foi flagrado por mergulhadores na região. A análise detalhada do animal revelou uma anatomia incomum, com órgãos duplicados e estruturas independentes, características típicas de gêmeos siameses.

Descoberta científica inédita

O fenômeno, extremamente raro, apresenta uma oportunidade valiosa para a ciência. Pesquisadores do Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente (Ibimm) lideraram a investigação e documentaram o caso. O estudo contribui significativamente para a compreensão de anomalias genéticas em espécies marinhas e pode ajudar a identificar os fatores que levam a tais mutações.

Alerta ambiental

A aparição do tubarão de duas cabeças também acende um sinal de alerta sobre a saúde dos ecossistemas marinhos. Especialistas apontam a poluição dos oceanos, especialmente a contaminação por metais pesados, como uma possível causa dessas deformações. Como predadores no topo da cadeia alimentar, os tubarões acumulam substâncias tóxicas ao longo da vida, o que pode impactar diretamente seu desenvolvimento e reprodução.

Além da poluição, outras causas possíveis incluem mutações genéticas espontâneas e condições adversas durante a gestação do animal.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/04/2025/14:41:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...