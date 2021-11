Mais 327 vagas de nível superior são ofertadas pelo Forma Pará em sete municípios

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta sexta-feira (5), foi publicado o edital com a oferta de mais 327 vagas do Forma Pará em sete municípios paraenses. O documento se refere aos cursos superiores que serão executados pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), o Forma Pará conta com a parceria das prefeituras municipais e das Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas para ser realizado.

Os cursos ofertados e os municípios atendidos pela chamada 2021 do Forma Pará, por meio da UFPA são: Licenciatura em Música, 40 vagas, em Ponta de Pedras; Engenharia Civil, em Barcarena e Rondon do Pará (50 vagas cada); Agronomia, 45 vagas, em Novo Repartimento; Enfermagem, 42 vagas, em Cametá; Engenharia Mecânica, 50 vagas, em Nova Ipixuna; e Turismo, 50 vagas, em Salinópolis.

Os interessados em participar do processo seletivo especial terão o prazo das 14 horas do dia 8 às 23h59 do dia 16 de novembro de 2021 para realizarem a inscrição no site do Centro de Processos Seletivos (CEPS) da UFPA. Os candidatos com hipossuficiência econômica podem solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição até o dia 16 de novembro. A isenção total do pagamento da taxa de inscrição será garantida ao candidato que comprovar ter cursado todo o ensino médio ou equivalente em escola da rede pública ou tenha sido bolsista integral em escola da rede privada, porém essa isenção não gera automaticamente o direito de concorrer a vagas de cotas específicas. O mesmo prazo será dado aos candidatos que precisarem de atendimento especial para realização da prova.

Outros processos

O Forma Pará também está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai preencher outras 1100 vagas de cursos a serem executados pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Universidade do Estado do Pará (Uepa). Nesses casos as inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

Até a próxima segunda-feira (8) está prevista a publicação do edital referente aos cursos ofertados por meio do Instituto Federal do Pará (IFPA). Assim como aquele relativo ao curso de Direito da Terra (Unifesspa), em Itupiranga. A prova do processo seletivo de todas as IES será realizada no dia 05 de dezembro de 2021 simultaneamente em todos os municípios beneficiados pelo programa nesta chamada. (Com informações da Agência Pará)

