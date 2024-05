Mais de 1.300 jovens sairão do Pará para “acampamento do bem” no Estádio Mané Garrincha

Foto: Reprodução – Nos dias 29 de maio a 01 de junho, a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília – DF receberá 20 mil pessoas vindas de diversos países para a Convenção Jovem Maranata.

Jovens da Igreja Adventista do Pará, Amapá e Maranhão estarão em Brasília para convenção que une forças para fazer o bem.

Nos dias 29 de maio a 01 de junho, a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília – DF receberá 20 mil pessoas vindas de diversos países para a Convenção Jovem Maranata, promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dentre os participantes, 1.343 sairão aqui do Pará. De toda nossa região, são 235 jovens. Com uma megaestrutura de acampamento, programação diversificada e atividades em vários pontos da cidade, o evento proporcionará aos participantes uma experiência multicultural e o exercício da solidariedade.

O evento

A Convenção Jovem Maranata é, em suma, uma celebração do trabalho social e espiritual que os jovens adventistas desempenham em suas igrejas e comunidades. Encontros semelhantes acontecem com frequência pelo país, mas é a primeira vez em 22 anos que ocorre em dimensão internacional. O evento proporcionará aos participantes interação e networking, imersão em outras culturas, inspiração e capacitação.

Atividades

Além de acompanhar as programações que acontecem no palco dentro da arena, os participantes serão divididos em grupos que se revezarão em atividades como semiplenárias, workshops, turismo pela cidade e visita à Expoleader (feira com stands, shopping e museu, erguida dentro do estádio).

Ações Solidárias

Caminhada pela paz – Acontece no sábado (01/06), às 15h. Todos os participantes do evento sairão do estádio em direção à Praça do Buriti, onde farão uma oração pela paz entre as nações.

Doação de sangue – Em parceria com o Hemocentro de Brasília, o projeto Vida por Vidas recrutará voluntários para doarem sangue. Na sexta-feira (30) e no sábado (01), um ônibus estará à disposição para levá-los ao Hemocentro. A iniciativa possibilitará até 200 doadores por dia.

Ajuda para o RS – Em parceria com a ADRA, os participantes serão incentivados, durante o evento, a doarem para as vítimas a das enchentes no RS.

Fonte: Portal Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2024/17:46:30

