Delegado anula flagrante de um preso suspeito de dar apoio logístico a bandidos de roubos e extorsão mediante sequestro em Novo Progresso; vítimas eram agredidas,torturadas e ameaçadas

(Foto:Reprodução) – O desencontro de depoimentos fez delegado pedir alvará de soltura para preso que foi apontado pelos comparsas e confessou para Polícia Militar que transportou armas dos bandidos até o estado do Mato Grosso e retornou com uma pistola.

Crimes – Os criminosos exigiam das vítimas dinheiro em espécie e via pix. Os criminosos, agiam encapuzados e após render as vitimas , amarravam e colocava venda nos olhos, seguindo de agressão, depois as ameaças de matar os filhos , esposa – até as vitimas – sem pudor, na maioria dos casos agiam a noite e invadiam as residências onde passavam a noite torturando as vitimas.

A estimativa é que a ação rendeu ao grupo o valor de mais de R$ 500 mil, entre armas, joias e dinheiro.

Leia mais:Polícia prende trio suspeito de dar apoio logístico a bandidos de roubos e extorsão mediante sequestro em Novo Progresso; vítimas eram agredidas,torturadas e ameaçadas

*INSEGURANÇA – Mais uma família é feita refém de bandidos durante assalto em Novo Progresso

Alexadro Dembisk Mattos, foi liberado pelo delegado em depoimento na manhã desta terça-feira, 28 de maio de 2024, ele afirmou que não sabia e que atendeu ao aplicativo que trabalha, contrariando a versão apresentada pela Policia Militar na prisão em flagrante dos suspeitos.

Leia Boletim de Ocorrência da Polícia Militar Que o senhor Jhemerson da Silva dos santos, portador do CPF: 056.802.052-97 após questionar o seu envolvimento nos crimes acontecidos na cidade, além de confessar a sua participação na parte logística, informou também de livre e espontânea vontade a informação. Que o senhor Alexandro Dembinsk Mattos, portador do CPF: 014.239.012-75, havia levado os armamento proveniente dos crimes ao estado do mato grosso e no retorno ao município de novo progresso, havia trazido uma pistola 9 milímetros, que o mesmo foi localizado na Rua 15 de novembro, n° 358, bairro Santa Luzia e foi conduzido para Depol para a demais procedimentos cabíveis. Que o senhor Alexandro Dembinsk Mattos, portador do CPF: 014.239.012-74, após questionar o seu envolvimento nos crimes acontecidos na cidade, além de confessar a sua participação na parte logística de entrega e recebimento dos armamentos do mato grosso ao município de novo progresso, informou também de livre e espontânea vontade a informação. Que o senhor Leandro dos santos correia, portador do CPF: 021.545.682-38, estaria guardando uma pistola Taurus TH9, 9MM, de série ABJ906622 com 17 munições, em sua residência no Bairro Tom da alegria 3, n° 171. Que ao chegar no local foi encontrado o mesmo e o armamento supra citado juntamente com um simulacro. Que o mesmo informou a participação na parte logística dos vários crimes acontecidos no município de notório conhecimento público, que os materiais juntamente com o nacional, foram conduzidos para delegacia para as medidas cabíveis.

Liberdade- O delegado Delegado Rodolfo Biagi Messen Mussi da Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, ordenou a soltura do preso Alexandro Dembinsk Mattos, e manteve a prisão dos outros dois; “Jhemerson da Silva dos santos e Leandro dos Santos Correia”, conforme prisão em flagrante realizada pela Polícia Militar às 19h00min do último dia 27 de maio de 2024.

Conforme relatou o Delegado para o Jornal Folha do Progresso, ao ouvir o preso ele falou que fez corrida de aplicativo apenas. Mas não tinha conhecimento dos fatos. “Nada impede que ele venha a responder caso novas informações cheguem ao meu conhecimento”concluiu.

A reportagem foi em busca de esclarecer os fatos, e apurou que o aplicativo não confirmou que o motorista Alexandro Dembinsk Mattos, tenha pego a corrida pelo aplicativo.

Investigação- A operação policial levou ao menos uma semana de investigação para chegar até os suspeitos, segundo a PM, o caso do envolvimento dos três presos em flagrante delito está em conformidade com as normas da Polícia Militar, e conduziu para delegacia de policia civil três pessoas supostamente envolvidas na prática de POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA e tráfico de entorpecentes e foram apresentados conforme o Boletim de Ocorrência “MISSÃO:2024220980” , que sobre a decisão do delegado em soltar o preso é competência dele.

Leia mais:PM prende suspeito de participar de sequestro de comerciantes em assalto a residências de Novo Progresso

*Criminosos armados invadem casa de influenciadora e levam dinheiro e veículo em Novo Progresso-Pará

*Empresário é feito refém e perde jóias, carro e dinheiro em Novo Progresso-PA

Conforme consulta feita pelo Jornal Folha do Progresso com advogado especialista criminal, apontou que; Neste caso, até que a investigação seja feita, a versão inicialmente apresentada pelo advogado de defesa, trazida por familiares, acabou se mostrando verdadeira e o caso ressalta como procedimentos irregulares são comuns. “Embora a postura do delegado nesse caso seja incomum, e por isso ainda mais louvável, quem convive com o cotidiano da violência policial sabe que prisões forjadas não são raridade. Injustiças como essa são convalidadas todos os dias em delegacias e fóruns, podendo levar a condenações criminais injustas e a vidas inocentes destruídas” conclui.

Redes Sociais – Tão rápido foi divulgado nas redes a soltura do suspeito, gerou centenas de comentários com tom de indignação; veja abaixo alguns dos comentários

*Novo Progresso os bandidos manda mais que a policia

*Esta difícil de viver nesta cidade

*A polícia prende a justiça solta

*Este velho conhecido na malandragem

*Não adianta prender vagabundo tem mais valor que qualquer outro

*Vai entender uma polícia prende outra solta

*Só metendo B… ai não volta mais…..

*Faz o L

*Ai tem treta da pesada

Nota

‼️NOTA DA FAMÍLIA DEMBINSKY SOBRE A PRISÃO DE ALEXANDRO DEMBINSKY – TOTTI ‼️

Não é verdade que Alexandro Dembinsky – TOTTI auxiliou assaltantes em Novo Progresso/PA.

O Alexandro trabalha como UBER e foi chamado pelo APLICATIVO para fazer uma corrida, como qualquer outro motorista.

No mesmo dia o delegado de polícia liberou o Alexandro por FALTA DE INDÍCIO que relacionasse ele com os crimes.

No inquérito o Alexandro ficou como TESTEMUNHA. Não como acusado.

É ilegal e abusiva a divulgação da imagem dele da maneira como está sendo feita.

A verdade é que o Alexandro é uma VÍTIMA e a situação poderia ter acontecido com qualquer outro motorista de aplicativo ou taxista.

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2024/15:49:38

