Detran participa da Feira Agropecuária em Paragominas e leva dicas de trânsito

(Foto: Divulgação) – O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) participa, através de ações educativas e no apoio à fiscalização de trânsito, da 52ª Feira de Exposição de Paragominas (Agropec) que iniciou no último sábado (11) e encerra no próximo dia 19. O público estimado é de 230 mil pessoas e o Detran está atuando em diversas atividades para levar informações sobre comportamento seguro no trânsito.

Uma dessas atividades é a apresentação da encenação “Encantados do Trânsito”, que conta com o elenco formado pelos próprios servidores do Detran.

Mais de 5 mil pessoas em Paragominas já assistiram à peça que transmite mensagens educativas. As que mais se divertem são as crianças que aprendem com os personagens como a Princesa Jade, a Fadinha, o Príncipe, o Semáforo, entre outros, regras de trânsito que salvam vida. “Encantos do Trânsito é uma maneira lúdica que encontramos de mostrar para as crianças, acima de tudo, que você tem um caminho a seguir: o da responsabilidade no trânsito”, ressaltou a coordenadora de educação do Detran, Ermelinda Cantuária.

Também houve a apresentação da dramatização na Escola Adventista de Paragominas para um público de 80 alunos que ouviram atentamente os conselhos dados pelos personagens sobre regras segura no trânsito.

A coordenadora explica que além da peça temática, o Detran trabalha em Paragominas com atividades como jogos infantis, pintura de desenhos que remetem ao trânsito, palestras, abordagens do público que se encontra na feira, entre outros. “Estamos com uma parceria interessante com a Prefeitura local e com a Polícia Rodoviária Federal”.

Rodoviários

O Detran participa, ainda, de atividades como palestras nas escolas e empresas. Nesta terça-feira (14), agentes de educação visitaram a empresa Caliman, que atua no transporte urbano e intermunicipal para levar orientações para os rodoviários que atuam na empresa. Foi enfatizada a importância da direção defensiva.

A Polícia Militar do Estado também destacou um contingente para dar apoio e segurança à programação que encerra domingo com um show do cantor Jonas Esticado.

