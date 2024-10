Mais de 1 milhão de eleitores devem votar neste 2º turno

Eleitores poderão ir às urnas das 8h às 17h neste domingo, dia 27. | Nelson Júnior/TSE

Eleitores voltam às urnas neste domingo para a escolha dos novos prefeitos de Belém e Santarém. Na capital, será entre Igor Normando e Éder Mauro. Na cidade do oeste paraense concorrem Zé Maria Tapajós e JK do Povão

Neste domingo, 27, 1.056.251 eleitores em Belém e 246.326 eleitores em Santarém irão às urnas para o 2º turno da Eleições Municipais 2024. Na capital paraense, a escolha será entre Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL), enquanto que na cidade do oeste paraense concorrem Zé Maria Tapajós (MDB) e JK do Povão (PL). De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, a apuração deve ser finalizada, respectivamente, até 18h e 19h do dia da votação.

Eleitores poderão ir às urnas das 8h às 17h, mesmo aqueles que não votaram no 1º turno em 6 de outubro. Vale dizer que o voto neste domingo não justifica uma eventual ausência na votação anterior, que precisará ser justificada perante à Justiça Eleitoral o quanto antes para evitar sanções. Três ausências seguidas e não justificadas acarretam no cancelamento do título de eleitor.

Na seção eleitoral, o eleitor deve apresentar documento de identificação com foto, que pode ser: carteira de identidade (RG), passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação, modelo com foto. Caso o eleitor já tenha cadastro biométrico, pode apresentar o e-Título ao mesário como documento de identificação. Isso porque, para quem fez a biometria, o aplicativo mostra a foto do eleitor.

Em todo o país, os locais de votação sofreram mudanças para o 1º turno. No Pará, isso também ocorreu e os locais de votação permanecem os mesmos para o 2º turno. No entanto, para evitar desencontro, é importante o eleitor realizar uma consulta prévia para confirmar qual o local onde irá votar. Isso pode ser feito pelo Disque Eleitor 148 (das 8h às 19h); portal do TRE do Pará, Portal do TSE ou baixando o e-Título.

MESÁRIOS

Para atender os eleitores nos locais de votação, o TRE do Pará convocou 14.628 mesários, sendo 11.292 para atuarem em Belém e 3.336 para Santarém. Além disso, as equipes de Tecnologia da Informação (TI) contam um total de 87 pessoas, 62 para Belém e 25 para Santarém, que darão suporte ao funcionamento das urnas e, também, a todo o processo de transmissão e apuração dos resultados.

Uma portaria da Polícia Civil do Estado do Para (PC-PA) publicada no último dia 22 determina a proibição de venda e distribuição de bebidas alcoólicas no dia 27, domingo, entre meia noite e 18h. A proibição de estende à realização de festas dançantes em clubes, casas de show, dancings, boates, bares e similares no mesmo período.

A fiscalização ficará a cargo das instituições policiais que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará. Em caso de infração a pessoa pode responder pelo Crime de Desobediência, descrito no artigo 330 do Código Penal, que prevê detenção de 15 dias a seis meses, e multa. Estabelecimentos flagrados infringindo a lei podem ser fechados.

101

Belém conta com 101 Zonas Eleitorais, 391 locais de votação e 3.012 seções. O local com maior número de eleitores é a Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, com 9.273 eleitores.

Três

Por sua vez, Santarém conta com três Zonas Eleitorais, 302 locais de votação e 865 seções. O local com maior número de eleitores é a Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Rio Tapajós, no bairro Diamantino, com 5.107.

212.737

Em Belém, 212.737 eleitores não votaram no 1º turno, um percentual equivalente a 20,14% de abstenções. E esse é número aproximado que também se espera para o 2º turno, apesar da votação ser apenas para o cargo de prefeito. Já em Santarém, 49.781 pessoas também não votaram no 1º turno, um percentual de 20,21%.

Serviço

Belém terá passe livre nos ônibus

l Um Decreto Municipal divulgado pela Prefeitura de Belém garante a gratuidade no transporte público urbano durante o segundo turno das eleições, que ocorrerá neste domingo. A decisão atende a uma resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2023, que estabelece a obrigatoriedade de transporte gratuito durante os pleitos eleitorais.

l Os passageiros poderão acessar terminais, estações e paradas de ônibus entre 4h da manhã e 23h59 do domingo, com a liberação das catracas nas linhas municipais. Essa medida tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores e garantir a participação no processo eleitoral.

l A operação dos ônibus será semelhante a de dias úteis. O objetivo é assegurar que todos tenham acesso às zonas eleitorais de Belém e distritos.

l Para poder atender a esse fluxo de pessoas que se deslocarão às zonas e seções eleitorais de Belém e distritos, no domingo, a Semob determinou às empresas que mantenham a frota operando na mesma frequência dos demais dias úteis.

Abre e fecha

Emily Beckman

Neste domingo e na segunda-feira, quando ocorrerão o segundo turno das eleições em Belém e o Recírio, respectivamente, vários estabelecimentos comerciais e públicos terão horários diferenciados de atendimento ao público. Confira:

Domingo (27)

lShopping Bosque Grão-Pará

Lojas: 16h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Restaurantes: 12h às 23h

Cinema e academias: Conforme programação

lBoulevard Shopping Belém

Lojas: 13h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: De acordo com a programação

lPátio Belém

Lojas: 13h às 21h

Alimentação: 12h às 22h

Academia Smart Fit: 8h às 14h

Cinema: Programação própria

lCastanheira

Lojas: 14h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

lParque Shopping Belém

Lojas: 12h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: De acordo com a programação

lEspaço São José Liberto

Fechado no dia 27/10. Reabre em horário normal no dia 29/10.

lEstação das Docas

Aberto: 11h à meia-noite

lMangal das Garças

Aberto: 11h às 18h

lParque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Aberto: 6h às 12h

lComércio

-Funcionamento normal de domingo no dia 27/10.

Segunda-feira (28)

lSupermercados: Funcionamento normal

lComércio:

Fechado. O dia não é feriado, mas os empregados têm folga compensatória pelo Dia do Comerciário.

lGoverno do Estado:

Ponto facultativo do Dia do Servidor Público transferido para 01/11

lEstação das Docas:

Aberta: 10h à meia-noite

lMangal das Garças:

Fechado para manutenção. Retorna no dia 30/10.

lParque Estadual do Utinga:

Aberto: 6h às 17h

lMuseus e memoriais do Estado, Parque da Residência e Theatro da Paz estarão fechados no dia 28.

lPorto Futuro: Funcionamento das 6h às 22h.

lINSS: Agências fechadas no dia 28. Retorno ao funcionamento no dia 29.

lEstações Cidadania:

Aberto no dia 28, mas fechado no dia 01/11. Algumas unidades em shoppings estarão fechadas no dia 28.

