Mais de 100 presos do regime semiaberto não retornaram após saída temporária de Círio

(Foto:Akira Onuma / Ascom Susipe) – Número é quase metade menos dos não retornos registrados em 2018

O prazo para o retorno dos presos que receberam o benefício da saída temporária para o Círio de Nazaré deste ano terminou na última sexta-feira (18). Do total de presos que liberados das cadeias, 1986, um pouco mais de 100 não retornaram às carceragens. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), o número aponta diminuição de fugas em quase metade do número de presos, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os internos que não cumpriram o prazo estabelecido pela Justiça são considerados foragidos e podem regredir de regime.

A saída temporária é um benefício concedido pelo Judiciário a presos que cumprem pena em regime semiaberto e atendem aos requisitos exigidos por lei, como bom comportamento e cumprimento de pelo menos um sexto da pena. Após a saída, o detento tem o prazo de sete dias para retornar à unidade penitenciária.

Internos do regime semiaberto de 11 unidades prisionais do Estado receberam o benefício da saída temporária para o Círio, nos dias 10 e 11 de outubro, sendo 1.448 na Região Metropolitana de Belém (RMB) e 538 no interior. Desses, 1.220 saíram monitorados por tornozeleira eletrônica, e os demais saíram com a apresentação do ofício de trabalho externo.

