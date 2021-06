Mais de 14 mil latas de cerveja e máquina agrícola são apreendidas pela Sefa

Cervejas estavam sendo transportadas ao Pará sem nota fiscal. — Foto: Divulgação/ Sefa

De acordo com coordenador fiscal de receitas estaduais, houve tentativa de evitar o pagamento do ICMS.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu na sexta-feira (18), 14.268 latas de cerveja sem documento fiscal no nordeste do Pará. A mercadoria, que saiu do Maranhão com destino a Capanema, foi avaliada em R$ 30 mil e o valor do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) foi de R$ 27 mil.

A operação de fiscalização envolveu as equipes da unidade de coordenação de mercadorias em trânsito de Belém, do Gurupi, de Cachoeira do Piriá, e da coordenação regional de Capanema. “A apreensão ocorreu no rio Gurupi, local onde o fisco realizou o trabalho acompanhado pela equipe da Polícia Militar”, informou o auditor fiscal de receitas estaduais Volnandes Pereira.

Apreensão de máquina agrícola

Fiscais de receitas estaduais da coordenação de mercadorias em trânsito de Belém apreenderam uma máquina agrícola que viajava sem nota fiscal. A apreensão aconteceu no posto fiscal de Jarbas Passarinho, em Palestina do Pará, a um quilômetro da divisa com o estado do Tocantins, no sudeste do Pará.

De acordo com o coordenador da unidade, fiscal de receitas estaduais Gustavo Bozola, houve uma tentativa de evitar o pagamento do ICMS .

“A indústria do Paraná emitiu nota fiscal para o Tocantins e a máquina vinha para o Estado do Pará, sem recolhimento de imposto e com nota fiscal para a empresa atacadista, de revenda. A operação fiscal foi desconsiderada por causa do documento inidôneo, e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 218,826 mil, que foi recolhido e a carga liberada”, informou.

Por G1 PA — Belém

