Pará recebe remessa com 217 mil doses da vacina Astrazeneca na madrugada desta segunda-feira

Nova remessa de vacinas chegou na madrugada desta segunda-feira em Belém — Foto: Reprodução/TV Liberal

De acordo com o governo, essa remessa vai garantir a segunda dose dos que estão no calendário, após 3 meses da primeira.

O Pará recebeu na madrugada desta segunda-feira (21) mais uma remessa de vacinas contra Covid-19. Ao todo, foram enviados pelo Ministério da Saúde, 217.000 doses da vacina Astrazeneca. De acordo com o governo, essa remessa vai garantir a segunda dose dos que estão no calendário, após 3 meses da primeira.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), está elaborando o planejamento de distribuição das doses para os Centros Regionais de Saúde. O envio deve ser feito nos próximos dias, por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O Estado do Pará, já recebeu 3.985.210 vacinas, deste total: 276.120 foram da Pfizer; 2.419.450 da Astrazeneca e 1.289.640 da Coronavac. Até a manhã de domingo (20), segundo a página do Vacinômetro, o estado vacinou 2.057.417 pessoas com a primeira dose e 810.426 com a segunda dose.

