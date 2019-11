Paraense representa o Brasil em concurso de beleza na China

Shanti Devi representa o Pará no concurso internacional de beleza (Foto:Divulgação)

Santi Devi venceu o concurso nacional em maio deste ano e garantiu a vaga para o concorrido concurso.

A paraense Shanti Devi representa o Brasil no Miss Globalcity, cuja final será realizada neste sábado (2), na cidade de Jinan, na China. A Bacharel em Direito, de 25 anos, venceu o concurso nacional em maio deste ano e garantiu a vaga para o concorrido concurso.

Com 1.74m de altura e 53kg, Shanti Devi é formada em Direito e trabalha como modelo em Belém. A paraense venceu o concurso nacional “Miss do Brasil – Beleza Por uma Causa”, em maio deste ano, em Minas Gerais, e desde então vem se preparando para a etapa internacional.

“O Globalcity fala sobre as cidades globais e como elas se prepararam para o futuro. O concurso internacional trata sobre ecologia, sustentabilidade e é um tema que me chama muito atenção. Eu realizo trabalho voltados com essa temática em Belém, então me identifiquei bastante”, conta ela.

Shanti conta que realizou uma preparação intensa para participar do concurso de beleza. “Estudei um pouquinho de Mandarim, cuidei do corpo, da alimentação, também intensifiquei as aulas de inglês”, diz ela, que está na China há 15 dias para o concurso. “Já conheci várias cidades e fiz amizades. Estou muito feliz e confiante nos propósitos de Deus”, finaliza.

A final do concurso será neste sábado (2), na cidade de Jinan, na China. A vencedora assina contrato com a marca patrocinadora do evento, vai realizar campanhas educativas, e recebe valiosos prêmios.

