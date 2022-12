Jovem de 20 anos mostra machucados após abordagem violenta da PM em Sinop (MT) — (Foto: Reprodução G1 MT)

Após repercussão do caso, a corporação informou que a Corregedoria-Geral da polícia deve investigar o ocorrido. Defesa alegou que irá fazer uma representação criminal a partir do dia 6 de janeiro, quando o exame do corpo de delito deve ser concluído.

‘Ele está com medo’, afirma advogada de jovem que foi algemado e jogado em vala pela PM no MT

A advogada Lúcia Souza, que representa o jovem de 20 anos que foi algemado e jogado em uma vala pela Polícia Militar em Sinop, ao norte do estado, afirmou que ele está com medo e abalado psicologicamente.

A Polícia Civil confirmou que a vítima não prestou boletim de ocorrência e, segundo a defesa, isso se deve ao fato de que irão fazer uma representação criminal a partir do dia 6 de janeiro, quando o exame do corpo de delito deve ser finalizado.

“Ele está com medo. Está abalado psicologicamente e machucado, com cortes no rosto e várias escoriações no ombro, e uma suspeita de fratura na clavícula”, afirmou a advogada.

Segundo o boletim registrado pela PM, consta que o rapaz teria caído sozinho na vala após tentar fugir da abordagem dos agentes.

Porém, um vídeo feito por testemunhas contradiz essa versão e mostra os policiais arrastando o jovem, já algemado, para dentro do buraco. Um deles ainda arremessa um capacete contra o garoto. (Veja vídeo abaixo).

Segundo a defesa, o jovem fugiu da abordagem da PM por medo de perder a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo ser apreendido, porque estava em alta velocidade.

“Ele estava com medo de perder a moto, que é o veículo para usar no trabalho. Por isso, empreendeu fuga. A Polícia Militar usou de um procedimento extramamente truculento e violento”, disse.

Após a repercussão, a corporação informou, em nota, que a Corregedoria-Geral irá instaurar um procedimento administrativo para investigar o ocorrido.

Entenda o caso

De acordo com a PM, por volta das 22h, a equipe iniciou o patrulhamento na Rua das Seringueiras, no Jardim Botânico, quando o suspeito passou com uma motocicleta sem placas, em alta velocidade e não respeitou as tentativas de abordagem.

Cerca de dois quilômetros à frente, o suspeito teria perdido o controle do veículo e subido em uma rotatória – momento em que o capacete, que não estava preso à cabeça do motociclista, “saiu voando”, conforme o boletim de ocorrência.

A ocorrência foi registrada pelos policiais como resistência, desobediência, dirigir veículo sem habilitação causando riscos e direção perigosa.

A polícia alega ainda que ele tentou fugir a pé, foi alcançado e, “com uso diferenciado da força”, foi algemado e colocado no chão.

