Mais de 5 mil participantes do Enem solicitaram atendimento especializado para gestantes e lactantes

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de cinco mil participantes ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 solicitaram atendimento especializado voltado para gestantes e lactantes. Foram 1.661 gestantes e 3.419 lactantes que fizeram a solicitação.

Essas candidatas têm direito aos recursos de acessibilidade como sala de fácil acesso, mesa e cadeira sem braços, além de apoio para pernas e pés. A lactante deverá levar uma pessoa, maior de idade, para ficar com a criança durante o período de provas, em uma sala reservada. A partir dessa edição, as participantes em período de aleitamento materno vão contar com um tempo adicional de 60 minutos.

Quem solicitou algum tipo de atendimento especializado teve acesso ao resultado em 5 de junho. De 8 a 12 do mesmo mês, os inscritos que tiveram a solicitação indeferida pleitearam recurso. No dia 18 de junho, o Inep apresentou os resultados para os recursos.

Conforme a Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep está garantido o atendimento especializado aos participantes no Enem impresso, com 16 recursos de acessibilidade, inclusive para gestantes e mães em fase de amamentação. Para ter acesso a um desses recursos é preciso fazer solicitação prévia, comprovando a necessidade de atendimento por meio de documento.

Ainda segundo o Inep, na edição do exame desse ano, 60% das inscrições foram realizadas por mulheres. Das 5.783.357 inscrições, 3.468.808 são do público feminino. Na versão impressa do exame, 5.687.271 pessoas se inscreveram, ao todo. Desse total, 3.413.206 (60%) são mulheres. Já na versão digital, 96.086 pessoas confirmaram sua inscrição, sendo 55.602 (57%) do sexo feminino.

As provas do Enem 2020 serão aplicadas no início de 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus. A versão impressa será aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro, enquanto que a modalidade digital será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

