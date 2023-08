PC do Pará abre vagas para profissionais com nível médio e superior em sete municípios; veja

O resultado final será divulgado no portal do Sipros no dia 26 de setembro de 2023 – (Foto:Ilustrativa).

As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita até o dia dia 25 de agosto de 2023

Estarão abertas a partir desta quinta-feira (24), as inscrições para seleção da Polícia Civil do Estado do Pará para preenchimento de vagas para nível médio e superior. Ao todo, serão ofertadas 50 vagas imediatas, sendo 35 para Assistente Administrativo e 15 para Técnico em Gestão Pública – Serviço Social, e mais cadastro reserva.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para os cargos de nível médio, o requisito é que o candidato apresente certificado de conclusão de curso do ensino médio ou técnico expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Já as vagas para nível superior exigem que o profissional seja graduado em Serviço Social e possua registro no órgão de classe.

De acordo com o edital do certame, os novos servidores serão lotados nos municipios de Belém, Ananindeua, Abaetetuba, Barcarena, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 1.724,64 com acréscimo de gratificação e jornada de 30h semanais.

A inscrição do processo seletivo será realizada de forma gratuita, exclusivamente por meio eletrônico, através do portal do Sipros, até às 23h59 do dia 25 de agosto de 2023, conforme previsto no edital do certame.

Os candidatos serão avaliados através das seguintes etapas: Inscrição (de caráter habilitatório; Análise Documental e Curricular (de caráter eliminatório e classificatório); e Entrevista individual (de caráter eliminatório e classificatório).

Ainda de acordo com o edital, o processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Polícia Civil do Estado do Pará. O resultado final será divulgado no portal do Sipros no dia 26 de setembro de 2023.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/10:45:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...