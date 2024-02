Mais de cinco milhões em mercadorias são apreendidos em divisa entre Pará e Amazonas

A operação Guardiã foi realizada pela Polícia Federal (PF), Marinha do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

Uma ação conjunta de fiscalização resultou na apreensão de mais de cinco milhões em mercadorias que eram transportadas em uma rota fluvial na divisa entre os estados do Pará e Amapá. Denominada “Operação Guardiã”, a ação ocorreu no período de 22 a 31 de janeiro e visava reforçar o combate à criminalidade, especialmente em cidades na fronteira entre PA e AM, por meio do patrulhamento fluvial com foco na repressão aos crimes de narcotráfico, fazendários e ambientais. Também ocorreu a inspeção naval em prol da segurança da navegação.

Toda a operação ocorreu por meio de cooperação entre a Polícia Federal (PF), Marinha do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). As maiores ocorrências registradas foram a tentativa de envio de mercadorias destinadas a outro estado e de mercadorias sem documentos fiscais. Os agentes apreenderam cargas como cervejas, pneus, medicamentos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, motocicletas, eletroeletrônicos, entre outros.Foram lavrados 54 Termos de Apreensão e Depósito (TAD) que totalizaram R$ 5.499.286,85, em valores de mercadorias e R$ 769.958,81 em impostos e multas. A operação ainda contou com o apoio da Polícia Militar, sob o Comando de Policiamento Regional; quatro lanchas; um navio da marinha; e mais de 25 agentes públicos dos órgãos envolvidos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/18:15:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...