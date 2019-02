Acusado de estuprar duas adolescentes de 11 e 15 anos é preso em Abaetetuba

Foto:Reprodução O Liberal

Ele chegou a oferecer dinheiro para meninas incriminarem outra pessoa

Francisco dos Santos Oliveira, de 76 anos, foi preso nesta quinta-feira (14), acusado de estupro de vulnerável e exploração sexual de duas adolescentes de 11 e 15 anos. Ele foi capturado por policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca) do município de Abaetetuba, no nordeste paraense.

Investigações realizadas pelas equipes policiais levaram à decretação da prisão do acusado. Segundo os policiais civis, Francisco pretendia fugir do município e chegou a oferecer dinheiro para que as vítimas acusassem o padrasto de ser o abusador.

As investigações da Polícia mostraram, entretanto, que ele estava aliciando as adolescentes para exploração sexual, além de ter abusado sexualmente das duas meninas de forma reiterada.

