Acusado de matar esposa, Hélio Gueiros Neto vai a julgamento, no Pará

Réu é acusado de matar Renata Cardim, em 2015. Julgamento está marcado para esta quinta-feira (24), às 9h.

O Tribunal de Justiça do Pará marcou para esta quinta-feira (24), às 9h, o julgamento de Hélio Gueiros Neto, advogado acusado de matar a esposa Renata Cardim em maio de 2015, em Belém.

Em dezembro de 2020, a juíza de Direito Luciana Maciel Ramos, que responde pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, determinou que Hélio Gueiros Neto fosse submetido a júri popular.

O réu é acusado pela promotoria de Justiça por homicídio triplamente qualificado, incluindo feminicídio, asfixia e traição – quando a vítima não tem chance de defesa. A pedido do Ministério Público do Pará (MPPA), a Justiça retirou o sigilo do processo e pediu o recolhimento do passaporte do acusado, proibindo o réu de sair do país.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 27 de maio de 2015, por volta das 2h45, no Edifício Rio Nilo, localizado na Travessa Dom Romualdo de Seixas, o denunciado asfixiou, por sufocação mecânica direta, a vítima, quando esta se encontrava deitada em sua cama, tendo ela sido sedada e depois asfixiada, vindo a óbito.

Segundo apurado pelas investigações, a autoria do crime é comprovada por uma série de circunstâncias que denotam que o acusado teve a vontade livre e consciência de matar sua esposa, como única solução da incompatibilidade da vida em comum. Já a defesa nega as acusações.

O caso

Renata morreu em março de 2015. Hélio é acusado de matar a esposa por asfixia dentro do apartamento do casal. Ele nega o crime.

Neto foi denunciado pelo Ministério Público do Pará (MPPA) depois da exumação do cadáver da esposa. A morte dela foi considerada, inicialmente, natural, mas depois o laudo cadavérico revelou que a advogada morreu de asfixia mecânica por sufocação direta.

