Ferrari assina com Hamilton e Carlos Sainz fica sem vaga para 2025 na Fórmula 1

Ferrari anunciou que Carlos Sainz deixa a equipe no final de 2024 e dar lugar a Lewis Hamilton. Com isso, espanhol fica sem vaga na F1 em 2025.

A Ferrari anunciou que o piloto heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton vai correr pelo time a partir de 2025. A notícia veio acompanhada, também, da decisão de não renovar com o espanhol Carlos Sainz, que estava na equipe desde 2021, quando substituiu Sebastian Vettel.

Por meio das redes sociais, tanto a Ferrari como Sainz anunciaram que o contrato entre eles termina no final de 2024. Por meio de um comunicado, o espanhol afirmou que irar dar “o melhor” pela equipe e tifosis, torcedores da Scuderia, nessa temporada final.

“Após as notícias de hoje, a Ferrari e eu vamos seguir diferentes caminhos ao final de 2024. Ainda temos uma longa temporada à nossa frente e, como sempre, irei dar meu absoluto melhor pela equipe e todos os tifosi ao redor do mundo. Novidades sobre meu futuro serão anunciados em breve”, disse Carlos Sainz.

Pela equipe italiana, o espanhol conquistou duas vitórias e 15 pódios até o momento. Sainz foi o único piloto fora da RBR a vencer em 2023 – no GP de Singapura.Para onde Sainz vai? Havia rumores de Sainz poderia está negociando com Audi, que entra na Fórmula 1 em 2026 em acordo com a Sauber, quando haverá mudança no regulamento dos carros.No entanto, agora, o piloto precisa encontrar uma vaga para 2025, quando pelo menos 13 contratos de pilotos não estão garantidos, incluído Sergio Pérez, da RBR, e da dupla da Sauber Valterri Bottas e Guanya Zhou. Portanto, seria possível que, caso a negociação com a Audi realmente seja verdade, Sainz fosse para a Sauber. No entanto, a equipe não tem apresentado um bom desempenho nos últimos anos. Outra possibilidade, seria um retorno a RBR, já que ele foi das categorias de base do time e chegou a correr pela antiga Toro Roso.

Além disso, a Mercedes tem uma vaga agora com a saída do Hamilton. Mas, ainda não foi levantada a hipótese de Sainz na equipe alemã.

