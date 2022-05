Mais de R$ 1 milhão em essências para fabricar perfumes é apreendido no Pará

Galões de essências foram apreendidos no Pará — Foto: Sefa/Divulgação

Produto seria destinado para fabricação de perfumes, sabonetes e hidratantes em São Paulo. Carga com 128 tambores de essências de limão e laranja era transportada sem devida documentação.

Mais de 100 tambores carregados com essências foram apreendidos em Dom Eliseu, nordeste do Pará, no fim de semana por estarem sendo transportados sem os devidos documentos. Segundo a Secretaria da Fazenda do Pará (Será), a estimativa é que a carga valha R$ 1.191.989.

A carga com essências de limão e laranja saiu de Capitão Poço com destino a São Paulo para “fabricação de perfumes, sabonetes e hidratantes”, informou a Sefa.

Ao todo, no caminhão havia 128 tambores. Não foi informado quantos litros tinha em cada um. Os documentos apresentados não estavam corretos e foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) de R$ 228,862 mil para que a carga possa ser liberada.

“A fiscalização percebeu que a empresa tinha regime tributário diferenciado de exportador revogado e o destinatário em São Paulo não tem atividades de exportador no cadastro da Receita Federal, portanto o documento fiscal era inidôneo”, informou o coordenador da unidade fazendária em Itinga, Roberto Mota.

Jornal Folha do Progresso em 02/05/2022/11:00:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...