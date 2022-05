Policial federal mata uma pessoa e fere três em posto de gasolina durante briga por vaga para carro

Segundo a primeiras informações apuradas, o policial federal, que apresentava sinais de embriagues, estacionou o carro em local proibido e começou uma discussão com o segurança do posto (Foto: Reprodução / Via Massa News)

O autor dos disparos foi preso e levado para uma unidade da Polícia Federal

Um tiroteio em um posto de gasolina terminou com uma pessoa morta e três feridas, na noite deste domingo (1º), em Curitiba, no bairro Cristo Rei, Paraná.

A Polícia Militar (PM) informou que os tiros partiram de um policial federal, durante uma discussão com outras pessoas, entre elas o segurança do posto, por causa de uma vaga de estacionamento. As informações são do G1 Paraná.

Segundo a primeiras informações apuradas, o policial federal, que apresentava sinais de embriagues, estacionou o carro em local proibido. Um segurança chamou a atenção do homem, dando início à briga. Outras pessoas se envolveram na discussão e o policial começou a atirar, atingindo quatro pessoas. Três delas foram encaminhadas para o hospital e uma morreu na ambulância.

Após ser preso, o policial foi encaminhado para uma unidade da Polícia Federal (PF), depois do flagrante realizado pela Polícia Militar. O segurança do posto saiu ileso, mas ainda não há informações sobre a identificação do policial envolvido no caso e nem sobre o estado de saúde dos feridos.

