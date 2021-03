Mais de um terço das unidades selecionadas ao programa “Adote um Parque” são do Pará

(Foto:Reprodução) – Foi divulgada hoje, 1º, pelo Ministério do Meio Ambiente, a lista contendo quais unidades de conservação federais da região da Amazônia legal foram selecionadas para a primeira etapa do programa chamado “Adote um parque”, que tem a finalidade de “promover a conservação, a recuperação e a melhoria das unidades de conservação federais por pessoas físicas e jurídicas privadas, nacionais e estrangeiras”.

Publicada no Diário Oficial da União, a Portaria n° 73/2021traz uma lista contendo os nomes e a localização das 131 unidades selecionadas. Dessas unidades, 50 estão localizadas no estado do Pará ou suas fronteiras, o que representa 38,16% do total.

Com o Programa Adote um Parque, instituído pelo Decreto nº 10.623, de 9 de fevereiro de 2021, o governo federal almeja atrair recursos para o custeio da conservação dos parques nacionais.

Como a área dessas unidades varia entre 2.574 e 3.865.172 hectares, o programa pode arrecadar até R$ 3,2 bilhões ao ano, que deverão ser aplicados para o monitor, a proteger, prevenir e combater incêndios florestais, desmatamento ilegal e recuperação de áreas degradadas.

Juntamente com a lista trazendo os nomes dos parques de conservação, a portaria também estabelece quais os valores mínimos para as propostas de adoção das unidades de conservação federais. “Para empresas nacionais, o valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hectare; e para empresas estrangeiras, o valor mínimo equivalente a € 10,00 (dez euros) por hectare, convertidos em reais pelo sistema BACEN na data do fechamento da proposta”.

Veja abaixo quais unidades paraenses foram escolhidas para fazerem parte do programa:

UCs Estado Área

ESEC da Terra do Meio PA 3.373.168

APA do Tapajós PA 2.040.325

FLONA do Jamanxim PA 1.301.696

RESEX Verde para Sempre PA 1.289.359

PARNA da Amazônia AM/PA 1.066.203

PARNA do Jamanxim PA 862.636

FLONA do Crepori PA 740.394

RESEX Riozinho do Anfrisio PA 736.167

FLONA de Altamira PA 722.947

FLONA do Amanã PA/AM 682.562

RESEX Tapajós-Arapiuns PA 677.521

PARNA do Rio Novo PA 538.154

FLONA do Tapajós PA 530.621

PARNA da Serra do Pardo PA 445.413

FLONA de Saracá-Taquera PA 441.271

REBIO do Rio Trombetas PA 407.589

RESEX Rio Iriri PA 398.850

FLONA de Itaituba II PA 397.754

REBIO Nascentes Serra do Cachimbo PA 342.196

FLONA de Carajás PA 331.150

FLONA de Caxiuanã PA 317.950

RESEX Rio Xingu PA 302.942

FLONA do Trairão PA 257.526

ESEC do Jari PA/AP 231.082

FLONA de Mulata PA 216.604

FLONA de Itaituba I PA 213.104

RESEX Renascer PA 209.638

RESEX Terra Grande Pracuúba PA 194.870

RESEX de Gurupá-Melgaço PA 145.573

FLONA do Itacaiunas PA 136.681

FLONA do Tapirape-aquiri PA 114.015

REBIO do Tapirapé PA 98.996

RESEX Mapuá PA 93.748

RESEX Arióca Pruanã PA 83.817

PARNA dos Campos Ferruginosos PA 79.086

RESEX Marinha de Gurupi-Piriá PA 72.790

RDS de Itatupã-Baquiá PA 64.442

RESEX Marinha de Araí-Peroba PA 62.323

RESEX Ipaú-Anilzinho PA 55.835

RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu PA 42.488

RESEX Mãe Grande de Curuçá PA 36.678

RESEX Maracanã PA 30.178

RESEX Marinha de Soure PA 29.579

RESEX Marinha de Tracuateua PA 27.865

RESEX Marinha Mestre Lucindo PA 26.459

RESEX Marinha Mocapajuba PA 21.018

APA do Igarapé Gelado PA 20.717

RESEX Marinha Cuinarana PA 11.017

RESEX de São João da Ponta PA 3.408

RESEX Chocoaré-Mato Grosso PA 2.783

Por:RG 15 / O Impacto

