Mulher é presa por crime contra o idoso em Marabá

(Foto: Reprodução) – A Polícia Civil, por meio da Delegacia da Cidade Nova, cumpriu nesta quinta-feira (9), um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra uma mulher pela prática do crime contra o idoso, em Marabá, região sudeste do Pará.

Os policiais civis tomaram conhecimento de um registro de boletim de ocorrência por parte de um idoso, mencionando que ele havia sido enganado por uma mulher que se apresentava como correspondente bancária e ofertava facilidades para a obtenção de crédito consignados no mercado, para fins de desconto nos recursos recebidos do INSS por aposentados e pensionistas.

Enquanto acompanhava os idosos, a suspeita efetuava cobranças do pagamento de quantias elevadas pelos serviços prestados e não utilizava nenhum registro documental ou transparência nas cobranças impostas. Os pagamentos eram realizados depois que as vítimas forneciam o próprio cartão e senhas bancárias.

Durante as investigações, a equipe policial constatou que a denúncia realizada anteriormente não era um caso isolado e que a empresa onde ocorria a atividade ilegal, não ostentava a condição de correspondente bancário, conforme prescreve a Resolução CMN nº 4.935, de 29 de julho de 2021.

Em decorrência disto, foi possível identificar também que o negócio aparentemente lícito estava sendo utilizado para subtrair valores de pessoas idosas. Foram representadas as medidas cautelares e após os mandados serem expedidos, os policiais civis diligenciaram até a localização da suspeita e efetuaram a prisão.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos diversos documentos, objetos e dinheiro em espécie.

Fonte: Felipe Dantas – Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/01/2025/11:26:01

