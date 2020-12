Mais três cidades do Pará cancelam programação de fim de ano

Municípios somam esforços no combate à pandemia do novo coronavírus no Estado.

Programação de final de ano foi cancelada no interior do Pará. (Foto| Prefeitura de Marabá)

Mais três cidades do interior do Pará suspenderam a programação de fim de ano como medida de combate à pandemia da Covid-19: Canaã dos Carajás, Parauapebas e Marabá, todas no sudeste do estado, se juntam ao município de Belém e ao Governo do Pará, que também tomaram atitude similar nos últimos dias.

Parauapebas – A tradicional festa de réveillon que acontece tradicionalmente na Praça de Eventos, no bairro Cidade Nova, com queima de fogos e apresentação de artistas locais e nacionais foi cancelada, segundo informou a Secretaria Municipal de Cultura.

Canaã dos Carajás – A programação prevista para o período de 29 a 31 de dezembro na cidade foi cancelada com base na previsão de autoridades de saúde diante do aumento no número de casos do novo coronavírus. Os shows previamente agendados para esses dias devem ser reagendados.

Marabá – O cancelamento da programação de Réveillon na cidade foi reforçado pela prefeitura durante coletiva na manhã de hoje (10), que anunciou também novas medidas: como o fechamento da Orla Sebastião Miranda neste fim de semana para evitar aglomerações.

