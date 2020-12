Parabéns Novo Progresso: nos 29 anos comemora avanços e tem desafios para melhorar a vida dos progressenses.

Novo Progresso celebra 29ª aniversário

Localizado no Sudoeste do Pará, o município de Novo Progresso comemora neste domingo (13 de dezembro) 29 anos de emancipação política administrativa. A data é histórica para o município, devido a Lei Estadual nº 5.700, de 13 de dezembro de 1991, que elevou o povoado a categoria de cidade e desmembrou o território do então distrito de Itaituba. Leia mais sobre Novo Progresso clique AQUI

Leia Também:Há 28 anos, Lei Estadual no Pará criava o Município de Novo Progresso via @NpJornal

O Jornal Folha do Progresso homenageia os 29 anos de Novo Progresso com o que tem de melhor que sobrevive ao meio a pandemia com muitos avanços e deixa desafios aos próximos governantes para os próximos quatro anos.

Neste dia 13 de dezembro de 2020, data do aniversário da cidade que mais cresce na região também vive o impacto causado pela Covid-19, que ainda permanece vivo na vida dos progressenses.

A pandemia da Covid-19 tem sido um desafio para todos, porém tiramos dela boas lições. Aprendemos a nos reinventar, a utilizar mais e melhor as redes sociais e plataformas virtuais de uma maneira geral e, com isso, muitos passaram a mudar modo de viver e de acompanhar o desenvolvimento de sua cidade, que antes não conseguiam.

O Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PL) ,que entrega o cargo no dia 31 de dezembro, disse que o município tem muito a comemorar, cita avanços na infraestrutura na cidade, educação, saúde e valorização do servidor público como meta deixada para ser seguida, disse.

“ É preciso seguir trabalhando, dar continuidade às práticas que deram certo, bem como galgar novas conquistas”.

É preciso seguir fomentando a produção local, em toda sua diversidade de segmentos.

Macarrão cita a educação como pilar na administração.

Os professores e servidores foram valorizados e seu governo foi marcado com reconhecimento da classe.

O recurso da educação aplicado na educação…

PAVIMENTAÇÃO

A Cidade teve um avanço importante na infraestrutura, bairros importantes receberam vias pavimentadas, o programa mais asfalto tem evoluído de forma gigantesca, e deixa metas que dificilmente será suprida por gestores. O desafio da próxima gestão é manter ativo este programa e não deixar deteriorar o pavimento mantendo a trafegabilidade nas vias públicas. Ruas de acesos aos bairros mais distantes foram cascalhadas, e acesos receberam iluminação pública melhoram muito a vida das pessoas.

SALÁRIO EM DIA

Este foi uma meta superada na atual gestão, onde não houve greves por recebimento de salários , coisa que no passado foi marcado em todos os governos dos ex-prefeitos.

Pagar em dia é valorizar quem trabalha um direito constituído que poucos cumpriam em Novo Progresso. O desafio é continuar este gesto que é constitucional, o direito de todos.

EDUCAÇÃO

De forma resumida, tivemos avanços positivos na educação em Novo Progresso, basta observar nos últimos anos e/ou nesta última administração no que se refere a investimentos, inclusão, construção de prédios, qualificação de educadores e resultados em exames de avaliação de desempenho dos alunos da rede pública municipal, foram positivos.

Os novos prédios das creches trazem soluções sustentáveis, além da ampliação do atendimento com a capacidade de receber crianças em período integral. Novas creches já foram entregues na cidade, outras estão em construção.

Acredito que os desafios sejam dar continuidade a esse processo de crescimento e evolução do sistema municipal de ensino, ampliando o atendimento e a oferta do período integral, assim como tem sido feito nos últimos anos.]*Desafio – A população aguarda ansiosamente a conclusão e funcionamento da escola técnica municipal.

PANDEMIA

A Secretaria de Educação, mesmo durante a pandemia, com as aulas suspensas, os profissionais se desdobram para atender os alunos e oferecer suporte aos pais que tiveram que se adaptar ao novo sistema, e compartilhar a responsabilidade pela aprendizagem dos alunos. Sem dúvida foi uma situação inédita na história da nossa cidade, mas é um capítulo importante que será marcado pela união de forças em benefício das crianças progressenses.

SAÚDE

Secretaria de Saúde de Novo Progresso tem avançado muito na área da Saúde nos últimos anos, com diversas ações, equipamentos e sistemas implantados para facilitar e ampliar o acesso dos pacientes.

Os destaques mais recentes foram diante a pandemia, com pouca infraestrutura hospitalar o município se destacou em recuperação de pacientes com baixo números de mortes.

A valorização do profissional da saúde que recebe em dia seu salário.

O principal desafio e também a maior meta da Secretaria Municipal de Saúde é fortalecer a Atenção Básica para melhorar o cuidado ofertado à população.

O desafio passa pela ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF) na cidade, o que, apesar das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus, já avançou com a implantação de novas unidades.

Outro desafio para o qual a Saúde de Novo Progresso é a conclusão do novo Hospital para ofertar serviços de saúde com maiores demandas e reduzir a espera por atendimento, cirurgia, exames, procedimentos e tratamentos importantes.

Com a estabilização no número de óbitos por Covid-19 registrada nas últimas semanas, Novo Progresso completa 29 anos com atuação no atendimento de mais de 3328 pacientes.

GARIMPO

Com alta do ouro novos garimpos foram descobertos , os que estava parado voltaram a funcionar, a legalização fundiária ainda impede a legalização destes que sem duvida é uma das principal fonte de renda dos progressenses. A promessa de liberar as terras indígenas vem aquecendo o setor. A redução da flona jamanxim, ainda é um desafio. Dentro e em torno dela , centenas de garimpos aguardam para retomar a produção.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nos últimos anos, Novo Progresso tem se destacado no cenário econômico, não só pela sua localização privilegiada, mas por oferecer condições favoráveis para os empreendedores que desejam se instalar na cidade e aqueles que já desenvolvem sua atividade no município.

Neste período passamos por diferentes cenários econômicos e como temos uma economia consolidada, dividida em setores fortes como, mineração, Ouro, Pecuária, Agricultura, comércio, transporte. A arrecadação em crescimento ,Novo Progresso continua sendo referência não só para o estado do Pará, para o Brasil.

O município conta hoje com a instalação de mais de 20 empresas de logística ao transporte de cargas de grãos e quatro silos agrícolas em funcionamento e outros três em construção.

ESPERANÇA

A duplicação da rodovia BR 163 principal rodovia do país e importante para os produtores de grãos do Mato Grosso, para transportar sua produção até os portos do Pará. Um promessa e um desafio para o governo federal , se tornou esperança dos moradores em torno dela. A ferro grão importante ferrovia que deve ter início no próximo ano, vai mudar significativamente a vida dos progressenes, com inúmeros benefícios, que deverá ser compartilhado com a população em ganhos na saúde, educação e infraestrutura da cidade.

ELEIÇÃO 2020

Novo Progresso teve eleição municipal com quatro candidatos na disputa, o atual vice-prefeito Gelson Dil (MDB) foi eleito com o vice Marconi da Unika(PATRIOTA), para um mandato de quatro anos (2021/2024).

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...