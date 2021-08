Manifestante tenta impedir desfile de tanques e acaba preso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do UOL

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR) também criticou a detenção do militante.

Fabiano Leitão, o “TromPetista”, que é conhecido por tocar em diversos lugares do Brasil com seu trompete a música -tema de Lula (“Olê, olê, olê, olá. Lula, Lula…”), foi detido pela PM de Brasília. A polícia o deteve depois que ele invadiu a área restrita do desfile e tentou conter a passagem de um dos veículos militares.

(Foto:| Reprodução/Twitter) – Fabiano Leitão, conhecido como TromPetista, colocou-se em frente a um veículo militar para tentar impedir a passagem. A Políica Militar do Distrito Federal deteve o militante do Partido dos Trabalhadores.

