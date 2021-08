PGE abre processo seletivo para o preenchimento de 36 vagas

Os candidatos terão que fazer prova objetiva e discursiva — Foto: Divulgação

Os salários variam de R$1.257,30 a R$ 3.238,47.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) abriu processo seletivo para contratação imediata em cargo efetivo. No total são 36 vagas, sendo 33 de ampla concorrência e três para pessoas com deficiência, além do cadastro de reserva. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site até o dia 13 de outubro de 2021.

As oportunidades são para níveis médio assistente de procuradoria, assistente de procuradoria – informática e assistente de procuradoria contabilidade e superior em administração, biblioteconomia, ciências contábeis, direito, informática, matemática/estatística/economia e técnico em gestão de procuradoria. Os salários variam de R$1.257,30 a R$ 3.238,47.

Os candidatos terão que fazer prova objetiva e discursiva, que serão aplicadas na data provável de 07 de novembro de 2021, no turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para os cargos de nível superior.

Por G1 Pa — Belém

