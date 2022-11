Manifestantes encerram bloqueios na BR-163 em Sinop, Sorriso, Lucas e Mutum

Os manifestantes fizeram a desobstrução da BR-163 em Sinop, após solicitação da Polícia Rodoviária Federal. O tráfego de veículos foi liberado totalmente por volta das 14 horas. Os manifestantes seguem às margens da rodovia. O bloqueio começou no domingo à noite, em protesto contra a eleição do presidente Lula.

A Rota do Oeste informou, há pouco, que todos os bloqueios da BR 163/364 foram desmobilizados, porém, há pessoas às margens da pista em Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e em Nova Mutum, com o tráfego podendo se fechado a qualquer momento, conforme organização dos manifestantes.

Conforme Só Notícias já informou, os bloqueios nas rodovias federais em Mato Grosso diminuíram, hoje, após o presidente Jair Bolsonaro fazer um apelo, ontem à noite, para os manifestantes desobstruírem a rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal atualizou, há pouco, outros trechos com interdições parciais e totais

BR-163

-km 984 em Terra Nova do Norte: uma faixa liberada, passando veículos de 20 em 20 minutos

-km 1032 Peixoto de Azevedo: Apenas viaturas, ambulâncias, veículos com idosos e crianças, ônibus.

-km 1068 Guarantã do Norte: Tendas, areia sobre a pista, acostamento do sentido crescente liberado. Não impedem ninguém passar.

BR 158

-km 655, Nova Xavantina: Liberado às 08:45h

-km 565, Água Boa: interditado para caminhão: às 08:29h, iniciada a liberação.

-km 141, Confresa: às 09h, liberado

-km 45, Vila Rica: às 09h, liberado

-km 125 em Mirassol D’Oeste: liberado para veículos de passeio, ambulâncias, ônibus e veículos de carga perecível.

-km 288 em Pontes e Lacerda: liberados ambos os sentidos.

-km 330 em Conquista D’oeste: ambos os sentidos.

-km 487 no trevo da 174/364 em Comodoro liberado, nos dois sentidos, mas ainda há barraca com algumas pessoas no local

BR 364

-km 1176 Campos de Júlio – liberado

-km 395 em Cuiabá : liberado

-km 05 Alto Araguaia: liberado

-km 55 Alto Garça: Lliberado

-km 877 Campo Novo do Parecis – 07:40h liberado para veículos de passeio, emergência, transporte de passageiros, produtos perecíveis e carga viva.

– Km 557 -09:44h: bloqueando somente os veículos da Rota do Oeste.

BR 070

-km 383 Campo Verde interditado para caminhão

-km 376 Campo Verde paraPrimavera interditado para caminhão

-km 274 em primavera do Leste: Às 10 horas, em processo de liberação

-km 65 General Carneiro (parcial crescente) – Às 08:28, sem qualquer bloqueio.

2022-11

