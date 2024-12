Manu Bahtidão debocha de concorrentes do Pará ao vencer Prêmio Multishow

Durante o discursos, Manú não perdeu a oportunidade para alfinetar. | Reprodução/Multishow

Manu Bahtidão brilhou no Prêmio Multishow, mas voltou a gerar polêmica com declaração sobre o Pará. Confira!

A cantora Manu Bahtidão se tornou o centro das atenções durante o Prêmio Multishow não apenas por levar para casa o troféu na categoria “Brega do Ano”, com sua música “Daqui pra Sempre”, em parceria com Simone Mendes, mas por ter a vitória ofuscada por uma nova declaração polêmica que gerou reações nas redes sociais.

Em um momento de descontração, Manu voltou a dizer que “o Pará está na moda, do nada”. A declaração já havia sido motivo de polêmica e de troca de farpas entre a cantora com Gaby Amarantos e Joelma, nomes fortes da cena musical do estado que sempre contribuíram para o reconhecimento da musicalidade paraense no Brasil.

Durante seu discurso de agradecimento, Manu Bahtidão não perdeu a oportunidade de exaltar suas raízes e reafirmar seu amor pelo Pará. “Eu quero dizer pro meu Pará o quanto eu te amo. Meu Pará, isso aqui é por nós, é pela nossa música. Eu quero dizer que o filho adotivo pode cuidar sim da sua mãe e da sua casa tão bem quanto um filho gerado pela sua mãe. Obrigada! Eu tô sem palavras, já falei demais”, declarou, em um tom que misturava emoção e ironia.

A apresentação do Prêmio Multishow ficou a cargo de Tadeu Schmidt, Tatá Werneck e Kenya Sade, que conduziram a cerimônia que reuniu os maiores artistas brasileiros da atualidade.

Enquanto a polêmica se desenrola nas redes sociais, uma coisa é certa: o Pará, com sua rica tradição musical, continua a ser um tema central no cenário brasileiro, e a música de Manu Bahtidão assim como de Joelma, Gaby Amarantos, Viviane Batidão, Zaynara e muitos outros artistas da terra certamente contribui para o brilho desse estado rico em cultura e diversidade.

