Polícia flagra idoso estuprando cadela e levam ele preso em Minas

(Foto: Divulgação) – Idoso de 77 anos é preso estuprando cadela em Lagoa Formosa

Homem foi encontrado com o animal em um milharal dentro da cidade. Aos policiais, ele chegou a dizer que ‘não faria aquilo mais’

Um idoso de 77 anos foi preso ao ser flagrado estuprando uma cadela em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Os próprios policiais flagraram o crime nesta terça-feira (3/12) em um milharal dentro da cidade.

Os militares receberam a denúncia do crime e foram verificar o caso no bairro Bom Retiro. O homem teria histórico de estupro contra animais.

Ao chegarem ao local do crime, um lote em que há uma plantação de milho, os policiais avistaram uma barraca de papelão e plástico com alguém dentro.

Quando abriram a barraca, flagraram o idoso estuprando a cadela. Assustado, o animal saiu correndo pelo milharal.

Como os militares faziam a prisão do homem, a cachorra acabou sendo perdida; não sendo possível o encaminhamento dela ao tratamento veterinário.

O idoso chegou a dizer que “não faria aquilo mais”, mas foi preso pelo crime de maus-tratos a animais.

Fonte: Vinicius Lemos – Especial para o EM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/16:19:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...