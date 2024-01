Marajó é um dos 10 destinos mais desejados pelos brasileiros

O arquipélago do Marajó está na pesquisa inédita realizada pelo Ministério do Turismo, rivalizando com Salvador e Rio de Janeiro. Segundo os dados houve crescimento de 15% no número de passageiros entre 2022 e 2023.

Ilha do Marajó está entre os 10 destinos turísticos mais desejados pelos brasileiros. É o que revela pesquisa inédita realizada pelo Ministério do Turismo, que apurou os locais de maior interesse para viagens a serem realizadas em 2024. Já Alter do Chão, em Santarém, também aparece na pesquisa, na 15ª colocação

O anúncio foi feito pelo ministro Celso Sabino em coletiva realizada em conjunto com o Ministério dos Portos e Aeroportos. Em levantamento conjunto, os dois ministérios mostraram que o Brasil registrou mais de 112 milhões de viagens aéreas em 2023. Segundo o Balanço do Setor Aéreo, o crescimento no número de passageiros no ano passado foi 15% superior em relação a 2022.

O balanço leva em conta uma viagem de ida e volta, ou seja, dois trechos, e cada trecho é contado individualmente, podendo ser voado pela mesma pessoa. A estimativa é que sejam 15 milhões de CPFs.

O número de passageiros transportados em voos domésticos em 2023 foi de 91,4 milhões contra 82,2 milhões em 2022. Já o número de passageiros internacionais chegou a 21 milhões em comparação com os 15,4 milhões no ano retrasado. Parte do aumento no número de passageiros também se deu por conta da ampliação no número de voos domésticos e internacionais. Em 2023, foram 783 mil voos nacionais contra 730 mil em 2022, um aumento de 8%. Já o número de voos domésticos em 2023 foi de 122 mil contra 94 mil há dois anos, representando um aumento de 29%. A média total foi de crescimento de 10,5% no número de passageiros.

TENDÊNCIAS

Já o levantamento exclusivo feito pelo Ministério do Turismo mostra que o Marajó é lembrado como a 10º tendência de viagens entre os brasileiros, e aparece na lista dos principais destinos turísticos do Brasil. Para se ter uma ideia, Salvador (Bahia) foi o que ficou na primeira posição de tendência para 2024, seguido Fernando de Noronha (PE), Rio de Janeiro (RJ), Lençóis Maranhenses (MA), Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu (PR), Maragogi (AL), Bonito (MS) e Chapada dos Veadeiros (GO).

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou os resultados e falou de algumas das iniciativas do MTur em busca do aumento no número de voos, como o lançamento do programa “Conheça o Brasil: Voando”, que visa aumentar as viagens domésticas e explorar destinos menos conhecidos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/11:14:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...